Волгоград, , 17:30 — REGNUM Главный редактор волгоградского информационного агентства «Волгоград 102» Сергей Трофимов уходит со своего поста. Об этом стало известно 8 сентября. Он возглавлял издание почти 13 лет. Журналист подчеркнул, что не нужно искать в его отставке какие-то подводные камни.

Сергей Трофимов пояснил, что он выполнил все обязательства перед коллективом и новым владельцем информационного агентства. Журналист оповестил учредителя о своём решении ещё в начале 2019 года, сообщает «Высота 102».

«К сожалению, возраст дает о себе знать, отдельные «болячки» не позволяют отдаваться работе в полную силу. Осознавая это, понимаю, что в конечном счёте мои личные проблемы отражаются на работе талантливого творческого коллектива информагентства, скажу честно, быть «иждивенцем» не могу и не хочу. Но и работать в круглосуточном режиме уже тоже не по силам. Всему своё время…» — цитируют бывшего главреда коллеги.

Стаж работы Сергея Трофимова в журналистике составляет почти 50 лет. Он награждён медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.