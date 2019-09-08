Волгоград, 8 сентября 2019, 17:30 — REGNUM Главный редактор волгоградского информационного агентства «Волгоград 102» Сергей Трофимов уходит со своего поста. Об этом стало известно 8 сентября. Он возглавлял издание почти 13 лет. Журналист подчеркнул, что не нужно искать в его отставке какие-то подводные камни.
Сергей Трофимов пояснил, что он выполнил все обязательства перед коллективом и новым владельцем информационного агентства. Журналист оповестил учредителя о своём решении ещё в начале 2019 года, сообщает «Высота 102».
Стаж работы Сергея Трофимова в журналистике составляет почти 50 лет. Он награждён медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.