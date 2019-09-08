Красногорск, , 17:41 — REGNUM В Московской области на выборах в советы депутатов городских округов к 17.00 проголосовали 353 тыс. человек. Об этом заявил представитель Мособлизбиркома Александр Антонов, сообщает «РИАМО».

Таким образом на 17.00 явка составила 17,32% от общего числа зарегистрированных избирателей. Больше всего жителей пришли на выборы в Лотошино и Луковицах: по 28% и 26% соответственно. Меньше всего избирателей пришли на участки в Жуковском (13%) и Мытищах (11%).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 31 муниципалитете Московской области выберут 584 депутата в местные парламенты.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Подмосковья пытался проголосовать за кандидата в Мосгордуму