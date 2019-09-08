Москва, , 17:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал идти на выборы, чтобы не было воспользоваться голосами тех, кто не принял участие в голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

«Я призываю всех избирателей проявить сегодня гражданскую сознательность, не сидеть дома, не позволять, чтобы вашим голосом каким-то образом воспользовались», — заявил Миронов.

В единый день голосования выборы различных уровней проходят во всех 85 субъектах РФ.