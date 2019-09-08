Махачкала, , 17:23 — REGNUM В Дагестане явка избирателей на муниципальных выборах на 15:00 составила 39,6%. Общее число пришедших на избирательные участки составило 6215 человек, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии республики. Общее число избирателей превышает 15,6 тыс. человек.

Напомним, выборы представителей в местные органы самоуправления проходят в единый день голосования на территории Дагестана. В них участвуют жители 10 районов и одного муниципалитета. Всего для избирателей открыли свои двери 32 избирательных участка, на которых жители смогут выбрать депутатов и глав сельских поселений.

«Поговорив со специалистами, я убедился, что у нас нет никаких сбоев, выборы проходят прозрачно, легитимно. Избирательные участки открылись все, явка присутствует. Наша задача, чтобы выборы всегда были именно такими: прозрачными и честными», — цитирует руководителя администрации главы и правительства РД Владимира Иванова пресс-служба правительства региона.