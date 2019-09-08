Оренбург, , 18:04 — REGNUM В Оренбургской области завершился процесс голосования. В 20:00 местного времени (18:00 мск) все 1706 избирательных участков закрылись, начинается подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил заместитель председателя облизбиркома Валерий Хомцов, первые данные по выборам губернатора станут известны к 22:00 после того, как проанализируют данные КОИБ.

Напомним, комплексы обработки избирательных бюллетеней 8 сентября функционировали на избирательных участках в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук и Оренбургском районе. При этом в областном центре и Бузулуке автоматическим оборудованием оснастили все помещения для голосования, в Новотроицке — более 90%.

Добавим, 8 сентября в Оренбургской области прошли выборы губернатора. На пост высшего должностного лица претендуют пять кандидатов. Кроме того, в области завершились семь избирательных кампаний в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Заксобрания по третьему округу.

Процесс выборов контролировали около 1 тыс. наблюдателей, в проведении выборов задействовали более 15 тыс. членов избирательных комиссий.