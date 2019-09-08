Москва, , 17:21 — REGNUM Накануне дня голосования выборов в Мосгордуму более 11 тысяч москвичей получили уточняющие звонки от наблюдателей за ходом электронного голосования. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, стало известно 8 сентября на брифинге главы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

«У нас было досрочное голосование. И в результате было 11 тысяч 232 электронно-голосовавших, — сказал он. — И мы должны были проверить каждого — не записался ли он два раза — на электронное и досрочное. Вручную! И ночью вчера УИК сравнивали списки и прозванивали: «Вы случайно досрочно не проголосовали?». Это раздражает, я понимаю».

По его словам, выявилось девять человек, которые записались на электронное голосование, а до этого проголосовали очно.

«Но для этого надо было обзвонить 11 тысяч человек», — отметил общественник.