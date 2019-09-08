Севастополь, , 17:15 — REGNUM На выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя на 15:00 пришло 20,6% избирателей. Об этом 8 сентября сообщил председатель избирательной комиссии города-героя Сергей Даниленко.

«Явка избирателей достаточно низкая — на 15 часов — 20,6%», — отметил Даниленко.

По его словам, продолжают работу все избирательные участки, в том числе и образованные на кораблях Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя составила более 12%. Также уже проголосовало более 75% личного состава Черноморского флота.

Об этом: В Севастополе проголосовало более 12% избирателей