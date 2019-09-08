Москва, , 17:13 — REGNUM По нынешним выборам вполне можно прочитать настроения граждан России в целом, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Например, крах некоторых левых кандидатов. Люди больше не верят в сказки про социализм. Или другой сигнал — сверхнизкая явка в одном крупном северном городе. Это тоже показательная реакция граждан», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер Жириновский проголосовал на выборах в Москве на избирательном участке №2714, расположенном в школе №814 на улице Матвеевской.