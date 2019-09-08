Москва, , 17:11 — REGNUM Причиной сбоя в системе электронного голосования стал сбой в общей инфраструктуре портала госуслуг Москвы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух.

«Сбой случился в общей инфраструктуре портала госуслуг Москвы, — сказал Массух. — Это вспомогательная система, на которой базируется система электронного голосования. Мы в принципе быстро локализовали проблему. Попробовали восстановить аппаратную часть и заменить её в течение 15 минут. Заменили, но произошёл второй сбой. Это та же причина, и мы два раза её испытали. Пришлось остановить систему голосования, доступ к ней, на 1 час и исключить эти системы, из-за которых происходил сбой. И включили снова».

Как сообщало ИА REGNUM, явка на среди зарегистрированных для электронного голосования избирателей на 16:00 составила 83%.