Оренбург, , 17:12 — REGNUM В Оренбургской области один из кандидатов обратился прокуратуру с заявлением, где пожаловался на нарушение проведения голосования в лечебных учреждениях Орска. По данным представителей партии, от которой кандидат выдвинут на выборы в регионе, в некоторых орских больницах пациенты голосовали по списку, без предъявления паспортов. Об этом претендент на пост главы области сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Также кандидат выразил подозрения относительно большого количества открепительных удостоверений в Оренбурге и назвал это «не очень хорошим признаком» и «способом административного воздействия». По его данным, на многих избирательных участках города более 5% открепительных удостоверений.

«Я не считаю, что действительно люди в таких масштабах добровольно будут менять место голосования… Нарушается ли закон? Вроде не нарушается. Но это странная ситуация, когда каждый двадцатый почему-то решил открепиться от своего УИКа и пойти голосовать в другое место. Ну нет у нас такой мобильности населения!», — сказал он и добавил, что есть сигналы о том, что педагоги школы голосуют не по месту жительства, а по месту работы. Однако зафиксировать такие случаи сложно, должны быть заявления, но люди боятся их писать.

Эти вопросы представители кандидата в губернаторы региона обсуждают и думают как сформулировать для облизбиркома.

Напомним, в Оренбургской области 8 сентября проходят губернаторские выборы. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. На территории Оренбуржье работает 1706 избирательных участков, еще 1141 участок находится в резерве на случай возникновения чрезвычайной ситуации. В единый день голосования в регионе задействовано более 15 тысяч членов избирательных комиссий. Процесс проведения выборов контролирует почти 1 тысяча наблюдателей — представители партий и общественники.