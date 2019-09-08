Южно-Сахалинск, , 17:09 — REGNUM Российская Федерация в течение 18−19 месяцев осуществит поставку в Индию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, представители индийской стороны уже проавансировали контракт на поставку военной техники.

«В соответствии с графиком все будет поставлено (в Индию), — сказал Борисов. — Там около 18−19 месяцев».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября 2019 г. глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия, начиная с 2018 года, заказала у РФ военную технику и вооружение на сумму $14,5 млрд.

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