Йошкар-Ола, , 17:07 — REGNUM В Марий Эл на выборах в региональный парламент к 15:00 проголосовало 23% избирателей. Такие данные приводит ЦИК республики и система ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным регионального центризбиркома, к 15:00 на выборах депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл седьмого созыва в голосовании приняли 124 254 избирателя. Это составляет 23% от общего числа избирателей в республике.

Напомним, на предыдущих выборах в Госсобрание, которые прошли в 2014 году, к 15:00 проголосовало 27,52% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл выбирают депутатов Госсобрания республики. Всего изберут 52 парламентариев, из них депутатов изберутся по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам. С этого года регионе отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.