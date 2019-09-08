Владикавказ, , 17:07 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов в городское Собрание представителей столицы Северной Осетии на 15:00 составила 22,82%. По данным секретаря республиканского избиркома Ольги Марковой, их общее число превысило 53 тысячи человек.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, в выборах могут принять участие более 237 тыс. жителей Владикавказа, включенные в список избирателей на день голосования. В городе открылись 127 избирательных участков.

Напомним, выборах в Собрание представителей Владикавказа принимают участие по единому избирательному округу 140 кандидатов, по одномандатным избирательным округам — 84. Всего в выборах участвуют представители восьми партийных объединений. Будет избрано 32 депутата.

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