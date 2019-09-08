Уфа, , 17:05 — REGNUM По состоянию на 18:00 по местному времени явка на выборах главы Башкирии составила по республике более 57%. Только в Уфе на избирательные участки пришли более 51% от общего числа внесенных в списки для голосования граждан.

По словам представителя ЦИК Марата Гадилова, сообщений о серьезных нарушениях выборного законодательства в Башкирии в комиссию не поступало. Всего ЦИК получил 15 обращений, из которых 9 связаны с просьбой разъяснить порядок голосования.

Из ЦИК России в ЦИК Башкирии поступило обращение Владимира Жириновского об уничтожении агитматериалов кандидата на пост главы Ивана Сухарева, это обращение направлено в правоохранительные органы, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы главы Башкирии были досрочными и состоялись 14 сентября 2014 года. Явка тогда стала едва ли не самой высокой по стране на выборах глав регионов — на избирательные участки пришли 77,27% внесенных в списки избирателей.