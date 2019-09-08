Москва, , 17:02 — REGNUM Электронное голосование может использоваться не только для выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы, мэра или президента, убеждён глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге.

«Эта платформа может, применена не только для выборов, — сказал Венедиктов. — Мы обсуждали болезненный вопрос по обязательности прививок в Москве. Мы тут выяснили, что 65% детей привиты, а 35%… Ну вы понимаете возможности эпидемии кори, коклюша. Можно провести опросы по каждой школе и по каждому району, по каждому двору как к этому относиться. Это важно. Как учитывать голоса жителей по любому вопросу от двора до города. Если платформа выдержит, мы сможем это запустить».

По словам общественника, платформа нуждается в «рассмотрении и совершенствовании».