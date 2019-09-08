Брянск, , 16:59 — REGNUM На выборах депутатов Брянской областной думы седьмого созыва к 15:00 8 сентября проголосовало 31,68% избирателей. Официальные данные предоставил региональный избирком. Максимальная явка зафиксирована в ОИК №11, которая представляет Клинцовскую городскую избирательную комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Клинцах к 15:00 проголосовало 45,98% избирателей. Наименьшая явка в ОИК №7, которая расположена в Фокинском районе Брянска, там на участки пришли всего 16,12% избирателей. Для голосования всего открыто 1 088 избирательных участков.

В Брянской области в единый день голосования проходят 232 кампании, по результатам которых будет замещено 2 840 депутатских мандатов.