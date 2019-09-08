Москва, , 16:54 — REGNUM На «карту нарушений» МГИК поступают абсурдные, а иногда и заведомо ложные сигналы. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такие сигналы говорят о том, что реальных нарушений, связанных с голосованием, нет, и люди начинают придумывать. Потому что определённые структуры направляют наблюдателей: чем больше найдёшь нарушений, тем больше заработаешь. Вот и начинают придумывать», — заявил Горбунов.

Один сигнал был связан с наличием «чёрных урн» — в действительности оказалось, что фотография была сделана специально под таким углом относительно линии освещения, чтобы затемнить урну для голосования.

Были и другие сигналы, не связанные с какими-либо нарушениями.

«Одного возмущает, почему у членов комиссии у одних красные линейки, у других чёрные, а у одного зелёная. Наверное, это опознавательный знак и те, кто хочет что-то нарушать, должны идти к тому, к кому надо. Люди пишут, не понимая что у нас на столах лежат книги по адресам. Если ты прописан по этому адресу, то и должен подойти к этому столу», — добавил Горбунов.