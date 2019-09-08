Казань, , 16:49 — REGNUM Заместитель главы МВД по Татарии Алексей Соколов заявил, что выборы в регионе «проходят достаточно спокойно». Об этом он сообщил на брифинге в едином информационном центре Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выборы проходят достаточно спокойно, количество обращений незначительно и не превышает число обращений по прошедшим выборам прошлых лет», — сказал замминистра внутренних дел по региону, подчеркнув, что по каждому обращению проводится проверка.

Говоря о жалобах, он сообщил, что их «не более двух с половиной десятков». В том числе одна жалоба связана с использованием поддельных документов, десять обращений касались нарушения закона о выборах, три — в связи с нарушением общественного порядка на избирательных участках.

Говоря о жалобах «на вбросы», Алексей Соколов отметил, что проводится проверка по двум таким жалобам.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии выбирают 100 депутатов Госсовета республики. Всего работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают свыше 2,9 млн жителей.