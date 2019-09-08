Серов, Свердловская область, , 16:49 — REGNUM За два часа до закрытия избирательных участков в Свердловской области, явка граждан на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу составила 22,65%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Явка на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области, которые проходят в Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе Екатеринбурга составила на 18:00 по местному времени 11,29%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также проходят выборы и довыборы в муниципальные и городские думы. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале «Голос» зафиксировал два сигнала о нарушениях на выборах