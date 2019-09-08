Оренбург, , 16:48 — REGNUM В Оренбургской области на 18:00 местного времени (16:00 мск) явка избирателей составила 34,66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

Планку в 50% преодолели ЗАТО Комаровский, Шарлыкский, Тоцкий, Ташлинский, Пономаревский, Тоцкий, Красногвардейский, Асекеевский, Бугурусланский районы. Лидером по активности электората стал Ташлинский район — 54,3%.

Минимальная явка по-прежнему фиксируется в Орске: от 22,49% до 24,13% в зависимости от района города.

Добавим, на прошлых губернаторских выборах (14 сентября 2014 года) на этот же период времени явка в регионе составляла — 36,19%.

Один из кандидатов в главы Оренбургской области в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что низкая явка настораживает. По его словам, народ перестал верить, что выборы могут что-то изменить, поэтому такая пассивность.

Напомним, в Оренбургской области 8 сентября выбирают губернатора. На пост первого лица региона претендуют пять человек.