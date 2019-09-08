Нальчик, , 16:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на выборах в парламент республики шестого созыва проголосовали уже 46,45% избирателей, включенных в список жителей региона, наделенных правом выбора.

Общее число проголосовавших составляет более 249 человек, сообщили ИА REGNUM в ЦИК КБР. Всего в списки граждан, которые могут отдать свой голос за депутатов парламента Кабардино-Балкарии, включено 536 132 человека.

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Напомним, жителям региона предстоит проголосовать за претендентов шести партий. По итогам выборов будут избраны 70 депутатов законодательного органа республики.