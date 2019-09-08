Москва, , 16:47 — REGNUM Система электронного голосования разбила гипотезу о том, что люди в РФ не интересуются выборами, считает глава Общественной палаты РФ Москвы Константин Ремчуков. Об этом он заявил 8 сентября на брифинге в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я могу сказать, что результат электронного голосования — это триумф современной технологии, — сказал Ремчуков. — Наличие гаджета и возможность зарегистрироваться и принять участие с помощью гаджета в голосовании, нам, скорее всего, к концу дня даст невиданные в обычном голосовании результаты. Это разбивает гипотезу о том, что люди не интересуются выборами. Люди интересуются, но отдают предпочтение современным технологиям».

Он отметил, что использование электронного голосование позволяет голосовать людям, которые находятся далеко от своих избирательных участков.

«Здесь тебе и явка, и позиция, и все, — сказал Ремчуков. — Поэтому электронное голосование имеет прямое отношение к будущему и к привлечению людей к процессу избрания и определения политической судьбы».