Улан-Удэ, , 16:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ стали известны окончательные результаты по явке избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме города, на избирательные участки за день пришло 34,25% избирателей.

Разброс по районам оказался несущественным. Наибольшую активность показали жители Октябрьского района, где явка составила 34,56%. Ненамного меньше результаты в Железнодорожном районе (34,53%). В Советском районе проголосовало 33,05 избирателей.

Напомним, на предыдущих городских выборах в 2014 году на избирательные участки пришло лишь четверть горожан с правом голоса — 25,96%.

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