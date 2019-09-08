Элиста, 8 сентября 2019, 16:45 — REGNUM Голосование на выборах в Республике Калмыкия, где 8 сентября выбирают главу региона, проходит спокойно, пока поступила одна жалоба от кандидата. Об этом журналистам сообщил председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов.
Как сообщало ИА REGNUM, к 15:00 явка на выборах в Калмыкии приблизилась к 40%. На пост главы Республики Калмыкия претендуют пять кандидатов: Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).