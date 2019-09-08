Элиста, , 16:45 — REGNUM Голосование на выборах в Республике Калмыкия, где 8 сентября выбирают главу региона, проходит спокойно, пока поступила одна жалоба от кандидата. Об этом журналистам сообщил председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов.

«Голосование проходит достаточно спокойно. На данный момент есть одна жалоба от кандидата «Справедливой России» Натальи Манжиковой по Городовиковскому району. Сейчас мы там разбираемся», — цитирует главу избиркома РИА «Калмыкия».

Как сообщало ИА REGNUM, к 15:00 явка на выборах в Калмыкии приблизилась к 40%. На пост главы Республики Калмыкия претендуют пять кандидатов: Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).