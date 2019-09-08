Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 75 обращений и жалоб на нарушения на выборах губернатора и муниципальных депутатов. Об этом сообщил член Горизбирома Олег Зацепа, передает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города Дарья Драй © ИА REGNUM

«Их количество на удивление пока невелико и не перевалило за сотню», — сказал Зацепа.

Руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова заявила, что к ним на горячую линию поступило 200 обращений о нарушениях избирательных прав, порядка 20% из которых она оценивает как «фейковые».

Заметим, из разных участков по выборам в течение дня поступают сообщения о якобы осуществленных вбросах бюллетеней в урны, которые сопровождаются фотографиями и видеозаписями, где в прозрачных урнах видно, как бюллетени лежат плотными пачками.

Так, один из наблюдателей сообщил, что зафиксировал вброс на УИК №1635. Полицейские задержали предполагаемого нарушителя, сообщают «Наблюдатели Петербурга».

В свою очередь, Алена Булгакова заявила, что их мобильная бригада выдвинется на этот участок и другие с аналогичной проблемой, чтобы разобраться в ситуации.

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Ранее в Горизбиркоме назвали фейком видеозапись о вбросе бюллетеней якобы на одном из городских участков, отметив, что распространенное в сети видео было снято в Нижнем Новгороде в 2016 году.

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