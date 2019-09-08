Иркутск, , 16:43 — REGNUM В Иркутской области несмотря на маленькую явку (немногим более 20 процентов) на больших муниципальных выборах, зафиксировано большое количество нарушений. Как следует из официального сообщения регионального отделения партии «Единая Россия», о том, что не все конкуренты вели честную борьбу, сообщил секретарь Иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол.

«Увы далеко не все наши конкуренты вели себя в рамках закона. По области большое количество жалоб, сейчас наши юристы предметно разбираются с каждым случаем нарушений», — подчеркнул политик.

Сергей Сокол также подчеркнул, что если потребуется, то партия будет защищать права избирателей в суде.

Напомним, в Иркутской области сегодня, 8 сентября, завершились большие муниципальные выборы. В регионе одновременно проходили 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона.

Ранее единороссы сообщали о фактах подвоза избирателей на выборы. Речь идёт о трёх муниципалитетах: селеВведенщина, деревнеБаклашии поселке Большой Луг.

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