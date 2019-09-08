Москва, , 16:40 — REGNUM Голосование на участках в следственных изоляторах Москвы проходит в штатном режиме. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве в списки было включено 84 избирателя — это все те, кто в пределах своего избирательного округа находится и имеет право принять участие в выборах. 83 человека проголосовали, один человек голосовать не захотел», — заявил Горбунов.

По его мнению, факт отказа «говорит о том, что никого насильно не заставляли и не принуждали».

«Отказался человек — пожалуйста, его право. Голосование там, в целом, проходит в штатном режиме. Присутствуют наблюдатели, присутствуют журналисты, присутствуют сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в городе Москве. Никаких там нарушений в порядке голосования не выявлено», — добавил он.