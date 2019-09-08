Москва, , 16:36 — REGNUM Признаки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации имеют некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем телеграм-канале.

По его словам, Роскомнадзор 7 сентября напоминал о том, что Россия расценит как «иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам» политическую рекламу, если она появится на ресурсах интернет-гигантов (Instagram, YouTube, Facebook, Google).

«И что сделал Google?! — написал он. — Наплевал на предупреждение Роскомнадзора».

Малькевич в разговоре с ТАСС также добавил, что информацию о том, как осуществляется проверка нарушений на проходящих 8 сентября выборах в РФ, Мосгоризбирком несколько раз пытался разместить на странице в соцсети Facebook, однако посты об этом дважды были блокированы.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября на территории Российской Федерации проходит единый день голосования.

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