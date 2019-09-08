Черкесск, , 16:35 — REGNUM Более половины избирателей Карачаево-Черкесии уже проголосовали на выборах депутатов Народного собрания. Явка на 15:00 составила 50,22%, сообщили в ЦИК КЧР.

Напомним, на 12:00 явка на избирательные участки в Карачаево-Черкесии составляла 32%. Активнее всего голосовали избиратели Ногайского, Абазинского и Карачаевского районов. Общее число жителей республики, наделенных избирательным правом составляет 294,2 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования проходят выборы в парламент республики шестого созыва. Они проводятся по пропорциональной системе. Будут избраны на пятилетний срок 50 депутатов.