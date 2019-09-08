Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Количество избирателей, проголосовавших на выборах разных уровней в Тюменской области, остаётся сравнительно небольшим на 16:00. Данные опубликованы на сайте облизбиркома.

Явка на довыборы в региональную думу так и не перешла десятипроцентный рубеж — в них пока приняло участие лишь 9,97% избирателей. Самый высокий результат — на выборах гордумы в Ялуторовске, где пришли 26% избирателей, ниже — в Тюменском районе (16,7%), чуть меньше — в Тобольске (16,33%).

Напомним, в Тюменской области для избирателей доступны 170 избирательных участков в муниципалитетах региона. проходит 41 избирательная кампания. Главные выборы — за вакантное место депутата в облдуме и за новый состав ялуторовской гордумы.

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