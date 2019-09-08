Курск, , 16:33 — REGNUM В Курской области к 15:00 на выборах губернатора проголосовали 27,67% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома.

Самая высокая явка зафиксирована в Глушковском районе (52,36%), Беловском районе (43,22%) и Черемисиновском районе (41,51%).

В 2014 году, когда состоялись прошлые выборы губернатора, явка к 15:00 составляла 24,5%. В единый день голосования 2019 года этот показатель вырос почти на 3%.

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