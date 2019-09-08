Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Явка избирателей Ленинградской области на выборах в органы местного самоуправления к 15:00 мск составила 15,96% от общего числа имеющих право голоса граждан. На участки к трем часам дня пришли 200 029 избирателей.

Как сообщили в Леноблизбиркоме, наибольшая активность зафиксирована в Кировском (20,19%) и Ломоносовском (19,17%) районах Ленобласти. Наименьшая активность избирателей отмечается в Лужском районе — 11,8%.

Выборы проходят в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области. Для голосования избирателей открыт 931 избирательный участок. Избирателям предстоит избрать 2062 депутата, баллотируются 4288 кандидатов.

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