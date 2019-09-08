Москва, , 16:30 — REGNUM В Новой Москве в одном из избирательных участков оставили агитационные материалы. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Новой Москве, Щербинке, поступил сигнал: один из избирателей, который проголосовал на избирательном участке, нашёл в кабинке голосования несколько десятков агитационных материалов в пользу кандидата на муниципальных выборах», — сообщил Горбунов.

По его словам, вызвали полицию, «материалы все изъяли, сейчас выясняют, кто их мог оставить».

«Это нарушение и административка», — подчеркнул он.