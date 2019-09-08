Чита, , 16:28 — REGNUM В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирали муниципальную власть и губернатора, обработано порядка 9,18% протоколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные краевого избиркома.

По итогам обработки за врио губернатора Забайкалья Александра Осипова отдано 89,56% голосов, а за его прижавшего соперника — Елену Краузе — 3,41%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернаторские выборы в Забайкальском крае понадобились после досрочной отставки Натальи Ждановой, состоявшейся осенью 2019 года. На губернаторский пост в Забайкалье претендуютЮрий Гайдук(КПРФ), Елена Краузе («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),Александр Осипов(самовыдвижение), Вячеслав Ушаков («Патриоты России»),Яна Шпак(«Партия роста»).

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