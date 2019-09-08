Великий Новгород, , 16:27 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1 явка избирателей выше, чем на довыборах депутата Государственной думы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома, к 15:00 за депутата регионального парламента проголосовали 21,5% избирателей — при том, что явка на участки по выборам депутата Госдумы составила всего 15,77%.

Довыборы в Новгородскую областную думу проходят на 52 участках, округ №1 охватывает территории Батецкого, Солецкого и Шимского районов и два поселения Новгородского района — Лесновское и Борковское.

Напомним, дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1 проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата Сергея Бусурина, который в ноябре 2018 года был избран мэром Великого Новгорода. Зарегистрированы пять кандидатов: Василий Калинин (КПРФ); Оксана Макарова (ЛДПР); Игорь Свинцов («Единая Россия»); Николай Седых («Справедливая Россия») и Ксения Черепанова (партия «Яблоко»).