Сухум, , 16:26 — REGNUM Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия заявил, что наблюдатели расположенного в Черкесске избирательного участка на выборах президента Абхазии пожаловались на членов избиркома, которые не давали им смотреть, как идет выдача бюллетеней. Об этом сообщает 8 сентября РИА Новости.

Тамаз Гогия Abh-n.ru

Как пояснил Гогия, разногласия между наблюдателями и членами комиссии возникли в связи с расхождением российского и абхазского законов о выборах — некоторые члены комиссии опирались на российский закон, который запрещает разглашение паспортных данных избирателей.

«По нашему законодательству должна быть абсолютная визуальная доступность наблюдателю, чтобы он мог визуально определять, как проставляется штамп, какого образца паспорт предоставлен. Мы этот вопрос сняли при взаимной консультации, объяснились. Этот вопрос снят, он никак не влияет на возможность голосования, на процедуру», — рассказал Гогия.

Других жалоб в ЦИК не поступало.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка на 15:00 часов составила 38,41%. Голосование завершится в 20:00.

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