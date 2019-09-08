Орел, , 16:25 — REGNUM 29,85% составила явка избирателей на дополнительные выборы депутата Государственной думы в Орловской области к 15:00 8 сентября, таковы данные областной избирательной комиссии.

По данным «Карты нарушений на выборах», зафиксирован массовый подвоз студентов. В разговоре студенты не скрывали, что им дали четкую команду приехать и проголосовать. Правда, не уточнили за кого конкретно, пишут «Орловские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, за мандат, ставший вакантным после смерти депутата Николая Ковалева, борются пять кандидатов: Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).