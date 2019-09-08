Курган, , 16:25 — REGNUM В Курганской области выборы проводятся традиционно без чёрных технологий. Об этом заявил журналистам член Общественной палаты России Валерий Яхонтов.

«В нашей области голосование традиционно проходит спокойно, без использования «черных» технологий. На многих участках были очереди, однако в данном случае это хорошо, так как люди хотят выразить свое мнение, отдать свой голос», — сказал спикер.

Также он обратил внимание на мелкий шрифт у плакатов, в которых рассказывается об одной из программ. Впрочем, по его словам, этот недостаток компенсирует качественная работа волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области, как и во многих других регионах России, 8 сентября выбирают губернатора. А в областном центре — Кургане — избирают депутатов гордумы.

Выборы являются очередными и отмечаются повышенной явкой. Жители Зауралья голосуют активнее, чем в 2014 году.