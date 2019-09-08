Москва, , 16:24 — REGNUM Те избиратели, которые решили отдать свой голос через систему электронного голосования, но не смогли сделать этого из-за технического сбоя, смогут это сделать, заверил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Самое главное: всё восстановилось по «электронке». Каждый, кто не проголосовал или проголосовал, но его голос не был учтён из-за сбоя, получил push-уведомление о том, что он может проголосовать, и мы имеем 80% тех, кто взял бюллетени и 72%, тех, кто проголосовал. Из тех, кто записался», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования произошли сбои в экспериментальной системе электронных выборов.