Новосибирск, , 16:24 — REGNUM Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 в 2019 году оказалась намного меньше результата 2014 года. По данным избиркома за полчаса до закрытия на избирательных участках побывали 227 239 человек или 19,13%. Явка на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году к этому времени составляла 31,31%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в 20:00 закрылись все избирательные участка.

В избирательных бюллетенях были имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

В 23:00 (время местное) состоится брифинг избирательной комиссии Новосибирска.