Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В Ростовской области продолжается голосование за депутатов местных парламентов. К 15:00 явка на выборах в регионе составила 15,53%, сообщает местный избирком.

Так, в Азове явка составила 20% (в 2014 году — 21,6%), в Таганроге — 16,31% (в 2014 году — 16,67%). Улучшил показатель посещаемости избирательных участков только Батайск — 16,54% против 10% в 2014 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, что помимо выборов новых составов городских дум в 14 муниципальных образованиях проходят дополнительные выборы депутатов.

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