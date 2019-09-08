Казань, , 16:21 — REGNUM В Татарии, где проходят выборы в Госсовет республики, явка по итогам семи часов голосования составила 45,13%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные приводит Единый информационный центр Татарии со ссылкой на региональный Центризбирком.

Лидером среди муниципалитетов на 15:00 является Кайбицкий район, где проголосовало 87,4% избирателей. В целом по республике с выбором определились 45,13% избирателей. По данным системы ГАС-Выборы, где представлены итоги голосования пока не по всем муниципалитетам, предварительно сообщается о 48,64% проголосовавших.

Напомним, на предыдущих выборах в парламент на 15:00 явка в Татарии составляла 54,24%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии выбирают 100 депутатов Госсовета, на места которых претендуют более 400 человек. Всего работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают свыше 2,9 млн жителей.