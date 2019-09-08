Ставрополь, , 16:20 — REGNUM В Ставропольском крае на выборах губернатора продолжает расти явка избирателей на избирательные участки. К 15:00 она составила 41,57%. Наибольшую активность демонстрируют жители Александровского округа — 58,26%, наименьший показатель явки в городе Георгиевске.

Как отметили в ЦИК, явка на нынешних выборах губернатора гораздо выше, чем в 2014 году. На 15:00 на прошлых выборах явка составляла всего 27,96%.

Напомним, всего в 2014 году в выборах губернатора Ставрополя приняли участие 47,88% от общего числа зарегистрированных избирателей.