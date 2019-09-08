Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Петербурге явка на выборах губернатора на 15:00 мск составила 16,26% от общего числа избирателей. Такие данные привел член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Санкт-Петербурга на выборах губернатора города Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего, по словам Кузьмина, в голосовании к трем часам дня приняли участие 615 тыс. 856 петербургских избирателей.

Заметим, на прошлых губернаторских выборах в сентябре 2014 года явка на 15:00 составляла 19,76%.

«Выборы в целом проходят достаточно спокойно, в подавляющем большинстве случаев информация о нарушениях не подтверждается. Пока сложно говорить о конкретных случаях», — сказал Кузьмин.

Напомним, участки будут открыты до 20:00 мск.

На должность губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

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