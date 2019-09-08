Элиста, , 16:13 — REGNUM 39,08% жителей Калмыкии приняли участие в голосовании на выборах главы республики к 15:00 8 сентября, сообщили в избиркоме. Отметим, что в сентябре 2014 года, когда выборы главы Калмыкии проходили в последний раз, к 15:00 в день голосования в выборах приняли участие 40,7% избирателей.

Лидирует Черноземельская ТИК — в районе явка превысила 65%. Более 56% жителей проголосовали в Яшкульском районе, чуть более 50% — в Городовиковском. Ниже всего явка в Элисте — чуть более 30%.

В выборах депутатов Элистинского горсобрания к 15:00 приняли участие 28,7% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Калмыкии выбирают главу республики, на пост претендуют пять кандидатов. Сегодня же жители Элисты выбирают депутатов городского собрания. На 24 места в горсобрании претендуют 132 кандидата.