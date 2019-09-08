Москва, , 16:08 — REGNUM О первых результатах общественного мониторинга выборов в единый день голосования 8 сентября сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным дезинформирующим ресурсом на данных выборах стало незарегистрированное движение «Голос», которое ведет сайт «Карта нарушений на выборах».

Эта «карта» и на предыдущих выборах не отличалась объективностью, и большая часть сообщений о якобы нарушениях в ходе голосования, которая была опубликована на этом сайте, оказалась ложной.

На этих же выборах «Голос» утверждает, что нарушений якобы гораздо больше. Однако при детальном рассмотрении опубликованных на «Карте» нарушений выяснилось, что большинство и з них либо не являются нарушениями, либо содержат недостоверную информацию.

Григорьев привел наиболее яркие из таких фейков.

Так, на «Карте нарушений» утверждалось, что на избирательных участках Сахалинской области не работает видеотрансляция. Однако в реальности она работала. Сотрудники ситуационного центра ОП связалась с «Голосом» и сообщили им, .что опубликованная ими информация не соответствует действительности.

Затем на сайте «Карта нарушений» появилось сообщение о том, что кандидат от партии «ЯБлоко» в Мосгордуму Максим Круглов якобы неправомерно задержан полицией. Общественная палата разобралась в этой ситуации. Оказалось, что Круглов раздавал свою агитационную продукцию, что запрещено в день выборов. Этому есть свидетели.

Третий случай, который приводит Григорьев — это инцидент с координатором уже самого «Голоса». На «Карте нарушений» было сообщение, что координатор якобы задержан и связано это с его деятельностью в качестве наблюдателя.

Но затем было установлено, что координатор «Голоса» пытался прорваться в управу района Дорогомилово, где находится один из УИКов. Он отказался предъявлять документы охраннику и нецензурно выражался.

«Есть свидетели того, как он ударил этого охранника, есть видеозапись. Оттолкнув охранника, он ударил другого члена избирательной комиссии, пробежал на избирательный участок, после чего охранник, естественно, вызвал вневедомственную охрану. Только после всего этого координатор от «Голоса» был задержан полицией», — рассказывает Григорьев.

В целом выборы проходят в спокойной обстановке за исключением Хабаровского края, откуда идет большое количество сообщение о нарушениях связанных с использование административного ресурса.