Курган, , 16:07 — REGNUM В Кургане жителей города атаковали телефонными звонками неизвестные агитаторы. Они звонят людям на мобильные телефоны и призывают голосовать за одну из партий.

Информацию уже проверяют правоохранительные органы. «Есть информация, что звонки шли не из нашего региона», — заявил журналистам глава областной Общественной палаты Михаил Белоусов.

В целом, по его словам, выборы идут без серьёзных нарушений. По данным на 15:00 обстановка спокойная.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Кургана выбирают гордуму. А по всей области идут выборы губернатора.