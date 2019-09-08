Калуга, , 16:28 — REGNUM В Калужской области на основных и дополнительных выборах в представительные органы местного самоуправления на 15:00 проголосовало 20,15% избирателей или 7 тыс. 923 человек. В списки для голосования на 34 избирательных участка включено 39 тыс. 310 человек. Об этом 8 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

На дополнительных выборах депутатов Юхновского районного собрания Admoblkaluga.ru

По официальным данным, на 15:00 на выборах депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19 проголосовало 12,60%, на основных выборах депутатов городской думы Балабаново отдали свои голоса 19,38% избирателей и думы села Перемышль 30,8% человек, на дополнительных выборах депутатов Юхновского районного собрания проголосовало 37,59% избирателей, на выборах депутатов Ульяновского районного собрания 33,73% человек, а на выборах депутатов собрания представителей посёлка Воротынск 14,31% избирателей.

В регионе на 33 депутатских мандата претендуют 125 кандидатов. Больше всего мандатов должно быть замещено в Балабанове (16), а меньше всего в Калуге — один. В выборах принимают участие, как самовыдвиженцы, так и представители от шести политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Казачья партия РФ» и «Партии дела».

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Калужской области к 12:00 проголосовало 11,95% избирателей