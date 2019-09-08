Псков, , 16:03 — REGNUM На экстерриториальные избирательные участки в Псковской области к 15:00 пришли 44,8% избирателей, голосующих на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Сообщается, что за ходом голосования на «дачных» участках следят 33 общественных наблюдателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области организованы 15 экстерриториальных участков для жителей Санкт-Петербурга. Точное количество избирателей, включённых в списки на этих участках, нигде не сообщается. Ранее глава Псковского облизбиркома Михаил Иванов заявлял, что речь может идти о 30−35 тыс. человек.

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При этом к 12:00 8 сентября явка на этих участках составляла 16,42%, или 491 человек.

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