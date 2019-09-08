Йошкар-Ола, , 16:03 — REGNUM Обновлены предварительные данные о явке на выборах в региональный парламент Марий Эл. К 15:00 на избирательные участки пришли около 23% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС-Выборы.

Согласно представленной информации, за семь часов свой выбор сделали 22,85% избирателей. Это меньше, чем было на аналогичное время в 2014 году, когда выбирали депутатский корпус предыдущего, шестого, созыва.

Напомним, помещения для голосования для избирателей будут открыты до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по смешанной системе выбирают 52 депутатов Госсобрания республики седьмого созыва. 13 депутатов изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам.